Отряд «Доброволец» из Петровской школы сотрудничает с группой «ZOV добринских казаков». Недавно учащиеся и весь коллектив получил заказ на изготовление маскировочных сетей.
— Мы, педагоги, с ребятами и техническими работниками спешим выполнить этот заказ, — рассказывает Наталия Юрьевна Несмеянова, заместитель директора по воспитательной работе, – ведь скоро начнётся ремонт школы, у учителей — отпуск, а у ребят и вовсе идут каникулы. У нас же из 170 детей почти сотня приезжает в Петровский из других сёл и деревень.
Несмотря на это, неравнодушные добровольцы и сейчас на велосипедах прикатывают в школу, чтобы помочь в изготовлении сетей или блиндажных свечей. За эти два дня с момента заказа уже две сети размером 6 на 6 метров готовы. Материал школе предоставили. Вообще, размеры варьируются по просьбе фронтовиков. Например, зимой петровцы плели несколько сетей 5 на 9 м.
Сейчас волонтёры ещё продают брелоки, чтобы на вырученные деньги закупить парафин для свечей. Чуть ранее за такой же «обмен» смогли купить бензопилу, которую попросили приобрести наши бойцы. Ребята с наставниками и техническими работниками всё делают в большом темпе, поскольку на днях с фронта приедет их земляк, и заказ они передадут с ним «за ленточку».