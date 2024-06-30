Отряд «Доброволец» из Петровской школы сотрудничает с группой «ZOV добринских казаков». Недавно учащиеся и весь коллектив получил заказ на изготовление маскировочных сетей.

— Мы, педагоги, с ребятами и техническими работниками спешим выполнить этот заказ, — рассказывает Наталия Юрьевна Несмеянова, заместитель директора по воспитательной работе, – ведь скоро начнётся ремонт школы, у учителей — отпуск, а у ребят и вовсе идут каникулы. У нас же из 170 детей почти сотня приезжает в Петровский из других сёл и деревень.

Педагоги и технические работники спешат выполнить заказ.

Несмотря на это, неравнодушные добровольцы и сейчас на велосипедах прикатывают в школу, чтобы помочь в изготовлении сетей или блиндажных свечей. За эти два дня с момента заказа уже две сети размером 6 на 6 метров готовы. Материал школе предоставили. Вообще, размеры варьируются по просьбе фронтовиков. Например, зимой петровцы плели несколько сетей 5 на 9 м.

Уже две такие сети готовы. Будет больше.

Сейчас волонтёры ещё продают брелоки, чтобы на вырученные деньги закупить парафин для свечей. Чуть ранее за такой же «обмен» смогли купить бензопилу, которую попросили приобрести наши бойцы. Ребята с наставниками и техническими работниками всё делают в большом темпе, поскольку на днях с фронта приедет их земляк, и заказ они передадут с ним «за ленточку».