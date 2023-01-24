Торжественное посвящение учащихся начальных классов во Всероссийскую общественную организацию «Орлята России» состоялось в школе села Становое. Почетное право прикрепить значки-символы 19 участникам движения было предоставлено представителям кадетского класса.

Теперь в течение учебного года юные становлянцы будут участвовать в акциях и мероприятиях образовательных направлений «Орлёнок — Лидер», «Орлёнок — Хранитель исторической памяти», «Орлёнок — Мастер», «Орлёнок — Эрудит», «Орлёнок — Спортсмен», «Орлёнок — Доброволец», «Орлёнок — Эколог». С их помощью они смогут развить творческие способности, познакомиться с историей, культурой и традициями России, а также сделать добрые дела.

«Орлята России» – это программа развития социальной активности обучающихся начальных классов. Она направлена на формирование социально значимых ценностей обучающихся, таких как Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. Деятельность движения осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

«Патриотическое воспитание правильно вести с самого юного возраста, когда начинается формирование личности. Нашей стране есть чем гордится. У русских людей высокие нравственные идеалы, которые нужно передать молодому поколению», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.