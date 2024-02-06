Образовательная программа для восьмиклассников, интересующихся медицинской сферой, стартовала в Елецком медколледже имени К.С. Константиновой. Более 30 ребят изучают азы профессии младшей медицинской сестры по уходу за больными.

«Школьники знакомятся с правилами обеспечения инфекционной безопасности, с функциональными обязанностями медработников, учатся применять средства индивидуальной защиты. Осваивают основные виды деятельности в области оказания медицинской помощи и сестринского ухода, а также наблюдения за пациентами в различных состояниях», – сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Программа обучения продолжительностью 36 часов позволит ученикам овладеть не только профессиональными компетенциями, но и развить общие навыки. После успешного завершения программы, каждый участник получит свидетельство о рабочей профессии, подтверждающее их компетентность в сфере медицинской помощи и сестринского ухода.

В марте планируется обучение нового потока школьников из Ельца. Такая программа поможет учащимся определиться с будущей профессией, а также подготовиться к дальнейшему обучению по медицинскому профилю. «Профориентация – важная составляющая обучения. Молодые люди должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только юноши и девушки, но и работодатели. Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.