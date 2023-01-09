Оборудование для центра «Точка роста», полученное в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», открыло новые возможности урочной и внеурочной деятельности для школьников из села Солдатское Тербунского района. Об этом сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Так, в 9 классе на уроке химии была проведена лабораторная работа «Исследование почвенного раствора» с использованием цифровых датчиков. Школьники учились обращаться с лабораторным оборудованием, приемами проведения исследовательской работы. Восьмиклассники изучили раздел «Электрические явления» с использованием современного оборудования. Оно помогло учителю при объяснении новых тем, а ученикам глубже понять тему.

Центры «Точка роста» создаются в школах сельской местности и малых городах для повышения качества общего образования рамках нацпроекта «Образование» по направлению «Современная школа». Здесь ученики приобретают навыки, которые пригодятся в будущем, делают первые шаги в профессию. С начала учебного года число «Точек роста» в Липецкой области выросло до 120.

«Дети в сельской местности должны иметь все необходимые возможности для обучения и саморазвития. Мы видим превосходные результаты школьников из районов, побеждающих в олимпиадах и престижных конкурсах. Ребята стремятся к знаниям, интересуются современными технологиями. Будем и дальше стараться развивать систему образования, чтобы каждый ребенок смог реализовать свои мечты», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.