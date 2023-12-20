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В Мазейской средней школе прошла классная встреча с участником СВО, бывшим выпускником школы Иваном Михайловичем Ковыльниковым.

После тяжёлого ранения Иван Михайлович вернулся в родные края, где продолжил работу в Добринском военном комиссариате начальником отделения по работе с кадрами.

Старшеклассники задавали вопросы гостю и слушали его с большим интересом.

Наш земляк поделился с ребятами чувствами, которые охватывают каждого бойца, когда получают от детей письма, написанные от души с пожеланиями скорейшей победы.

Гость рассказал ребятам о необходимости служить в армии, быть готовым защитить свою страну, свой народ.

С большой теплотой поделилась воспоминаниями о годах учебы И. Ковыльникова его бывший классный руководитель Елена Васильевна Наумова.

Такие встречи способствуют воспитанию чувства гордости за свою страну. На конкретном примере ребята увидели, что настоящие герои живут рядом с нами.