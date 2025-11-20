Школьники – за чистоту Чуевского пруда

Сразу после осенних каникул, пока стояла тёплая и недождливая погода, учащиеся 6-го класса из отряда «Экологический патруль» школы №2 п. Добринка решили провести добрую и важную инициативу во главе с педагогом Н.В. Годовиковой. Они организовали субботник по очистке берегов Чуевского пруда.

— Ребята уже взрослые и хорошо знают, что этот водоём — дом для множества растений и птиц, — говорит Наталия Владимировна, руководитель экопатруля, — а мусор, который ветром разносится с берега на воду, может навредить его обитателям: рыбы глотают микропластик, разлагающиеся отходы отравляют и воду, и почву. Острые края банок, битое стекло и прочие опасные предметы могут поранить отдыхающих.

Юные экологята понимают: чистая береговая линия делает пребывание у воды комфортным и безопасным. Сейчас, разумеется, вряд ли кто из добринцев там купается, зато много рыбаков любят посидеть с удочкой. Да и наведённый с осени порядок — настоящая подготовка к следующему пляжному сезону.

Вооружившись перчатками, мешками для мусора, ребята с хорошим настроением взялись за дело. Они тщательно обследовали прибрежную зону, собирая пластиковые бутылки, пакеты, бумажки и другие отходы, которые оставили после себя нерадивые посетители.

Работа шла дружно и организованно: одни собирали мусор, другие следили за тем, чтобы наполненные мешки вовремя относили к контейнерам ТКО.

За время активного труда школьникам удалось собрать десятки мешков мусора. Берег пруда заметно преобразился, исчезла россыпь пластиковых обломков.

Школьники не просто навели чистоту — вернули природному уголку его естественную красоту. Шестиклассники из «Экологического патруля» на пешей экскурсии и отдохнули, и полезное дело сделали.

«Очень важно, чтобы с самого детства у людей формировалась экологическая культура, бережное отношение к природе. Такие инициативы, особенно исходящие от молодежи, заслуживают большого уважения и поддержки», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя важность экологического воспитания.