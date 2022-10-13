Профессиональное оборудование получили активно занимающиеся спортивным туризмом ученики Хмелинецкой школы Задонского района. Инвентарь приобретён в рамках нацпроекта «Образование».

«Замечательно, что у наших школьников такие интересы. Уверен, что новое оборудование поможет ребятам добиться успехов в спортивном туризме и сделает ещё более увлекательным процесс изучения истории родного края», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщает региональное управление образования, на базе Хмелинецкой школы действует клуб «Танаис», где дети занимаются спортивным туризмом и ориентированием, а также краеведением. Новое оборудование школьники уже протестировали.

«Удобные спортивные рюкзаки, новые компасы, верёвки для наведения туристских этапов и дистанций, лёгкие удобные носилки, которые можно убрать в рюкзак, надувные коврики, обеспечивающие теплую ночевку – всё это мы будем использовать в полном объёме», – сказал увлекающийся спортивным туризмом школьник Владислав Кудряков.