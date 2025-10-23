Школьников Добринского района учили правильному взаимодействию с природой.

В Добринке в гостях побывал экологический лицей № 66 города Липецка. Для школьников со всего Добринского района (а собралось около 200 человек) они подготовили экологическое мероприятие под названием «Передвижная юннатская академия «Первые в экотеме».

Как рассказала руководитель Добринского отделения «Движение первых» Татьяна Бахтина, этот проект объединяет выездные экопросветительские, практические, досуговые и воспитательные мероприятия, направленные на формирование экологических привычек у детей и молодежи 8-17 лет. До этого липецкие лицеисты уже посетили ряд районов нашего региона. И вот наступила очередь Добринского.

Мальчишкам и девчонкам предлагалось пройти 7 экологических станций, поставить в своих экологических паспортах столько же отметок, чтобы получить памятные призы, изготовленные, кстати, из переработанного вторсырья.

Дети с удовольствием перерабатывали пластиковые крышечки, делали принты на футболках и шопперах, совершали экскурсию в заповедные места с помощью VR-очков, мастерили эко-игрушки.

Почти два часа времени для ребятни пролетели незаметно. А у всех участников останется в памяти немало интересных моментов о мероприятии и сувениры, к изготовлению которых они приложили свои руки.