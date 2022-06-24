В автопарке лицея села Хлевное в Липецкой области появился новый автомобиль — Лада Гранта. Обучать ребят вождению теперь будет эффективнее.

Учащиеся изучают правила дорожного движения, активно участвуют в конкурсах всероссийского уровня по знанию ПДД и занимают призовые места. В конце апреля команда лицея принимала участие в соревнованиях по автомногоборью, где состязались более 40 команд. В общекомандном зачете они заняли19 место, 10 — в медицине, и 11 по знанию ПДД.

Юные водители знают особенности устройства автомобиля и закрепляют теоретические знания на специальном тренажере, который имитирует дорожные ситуации. Теория подкрепляется практикой. Для этого открыто направление профессионального обучения водителей категории B.

Дети учатся за рулем специально оборудованной для практического обучения машины. На деле проверяют знания и получают опыт вождения. В конце обучения можно сдать экзамен и получить права.