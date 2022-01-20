20 января Банк России начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности. К участию в проекте приглашаются учащиеся школ, колледжей, школ-интернатов и центров помощи детям Липецкой области. Для них предусмотрена серия вебинаров по 18 темам разного уровня сложности.

20 января Банк России начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности. К участию в проекте приглашаются учащиеся школ, колледжей, школ-интернатов и центров помощи детям Липецкой области. Для них предусмотрена серия вебинаров по 18 темам разного уровня сложности.

Юные липчане смогут узнать на занятиях о вкладах, кредитах, страховании, инфляции, безопасном использовании банковской карты. Подключиться к урокам можно как классом, так и индивидуально из дома. Подробнее о проекте: https://dni-fg.ru/.

«Весенняя сессия продлится до 22 апреля. Занятия сформированы таким образом, что их легко включить в сетку школьного расписания и программы дополнительного образования. Осенью в онлайн-уроках приняло участие более 22 тысяч жителей региона», – подчеркивает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.