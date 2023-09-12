Новый учебный год начался и в Центре дополнительного образования Липецкой области. Здесь идет набор в творческие объединения и детские коллективы. Направления — самые разные.

В студии изобразительного искусства изучают техники рисования, в студии керамики изучают керамику различных народов мира, создают свои проекты. В детском медиацентре осваивают навыки журналистики, в музыкальной студии изучают вокал и нотную грамоту. В Центре действуют также хореографический ансамбль, образцовая студия ИЗО и декоративно-прикладного искусства, образцовая студия бального танца.«Прекрасно, что в регионе действуют кружки и студии, где каждый школьник может найти занятие по душе. Занятия бесплатные, а значит — доступны всем», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Самые творческие и активные ученики принимают участие, занимают призовые места и побеждают во Всероссийских и Международных творческих конкурсах.