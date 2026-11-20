В Липецкой области стартовал конкурс детских рисунков «Нарисуй свой Экодесант». Школьникам предлагают показать, какой они видят природу родного края и как можно помочь её сохранить.

Участвовать могут ученики 1–11 классов. Для конкурса предусмотрены четыре номинации: «Природа родного края», «Экодесант в действии», «Красная книга Липецкой области» и «Будущее без мусора».

Рисунки принимаются в форматах А3 и А4. Использовать можно любые материалы — карандаши, краски, пастель. Работы оценят в трёх возрастных категориях: 1–4, 5–7 и 8–11 классы. Победителей ждут призы.

Приём работ продлится до 30 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Экодесанта» и отправить скан рисунка вместе с контактными данными на электронную почту td@admlr.lipetsk.ru. Награждение победителей запланировано до 13 декабря.

«Любовь к родному краю начинается с простых вещей: не оставлять мусор, беречь деревья, заботиться о животных. Через творчество дети могут рассказать о том, какой хотят видеть природу Липецкой области. Надеюсь, конкурс вдохновит ребят не только на красивые рисунки, но и на настоящие добрые дела», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.