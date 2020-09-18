Школьница из Добринки победила в областном конкурсе рисунков к 30-летию со дня образования МЧС России

В Главном управлении МЧС России по Липецкой области подвели итоги I этапа конкурса детского рисунка, посвященного 30-летию со дня образования МЧС России.

Конкурс проводился среди детей сотрудников ведомства в трех возрастных категориях: с 3 до 7 лет, с 8 до 14 лет, с 15 до 18 лет. Всего на суд жюри была представили 21 работу. В своих рисунках дети изобразили будни пожарных, истории спасения, пожарно-спасательную технику.

11-летняя Надежда Шеховцова из Добринки с работой «На страже» заняла первое место в своей возрастной категории.

Победителями и призерами I этапа конкурса стали:

в возрасте с 3 до 7 лет:

1 место «30 лет МЧС России» Еремина Валентина, 5 лет (г. Липецк)

2 место «Спасательная операция» Рыков Павел, 7 лет (г. Елец)

3 место «30 лет МЧС России» Боева София, 6 лет (г. Усмань)

в возрасте с 8 до 14 лет:

1 место «На страже» Шеховцова Надежда, 11 лет (Липецкая область, п. Добринка)

2 место «Тушение пожара» Салин Константин, 12 лет (г. Елец)

3 место «Всем спасателям МЧС посвящается» Гриднева Кира, 9 лет (г. Елец)

в возрасте с 15 до 18 лет:

1 место «Спасатели» Коротаев Михаил, 16 лет (г. Липецк)

2 место «30 лет МЧС» Коротких Екатерина, 15 лет (г. Липецк)

В дополнительной номинации «Юный художник»:

«Спасатели России» Шувалов Глеб, 3 года (г. Елец)

Работы победителей первого, регионального этапа примут участие в окружном конкурсе, где будут выбраны финалисты. Победители конкурса определятся на третьем этапе в Центральном аппарате ведомства.