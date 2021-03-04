Учащаяся объединения «Глиняная игрушка» Дарья Васильева стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса художественного и технического творчества «Новогодний фейерверк-2021».

Среди 400 работ ребят из 20 регионов страны конкурсная композиция «Бурёнки встречают Новый год», изготовленная Дарьей, была отмечена среди лучших в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

Педагог дополнительного образования Е.А. Соболева, под чьим руководством Даша готовилась к конкурсу, также была награждена сертификатом Автономной некоммерческой организации по работе с талантливыми и одарёнными детьми «ИНСАЙТ» за успешную подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации финалисты Всероссийского конкурса будут занесены в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» талантыроссии.рф.

Даша — одна из самых активных участниц всех творческих и добровольческих мероприятий детско-юношеского центра «Ритм», занятия в котором она посещает с первого класса.

В её «послужном списке» — участие в сменах летнего оздоровительного лагеря «Город мастеров» в качестве вожатой, новогодние утренники для одарённых учащихся района, праздничные концерты, посвящённые Дню Матери, участие в волонтёрских акциях и тематических мастер-классах по народным играм и декоративно-прикладному творчеству, победы в творческих конкурсах муниципального уровня.

Попробовать свои силы во всероссийском конкурсе Дарья решила впервые. Результат оказался достойным. Сейчас девушка готовится к участию ещё в нескольких всероссийских творческих конкурсах. Пожелаем ей успехов!