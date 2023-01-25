Подведены итоги регионального этапа конкурса детского художественного творчества «Участковый глазами детей».

Компетентное жюри, в состав которого вошли член Общественного совета при УМВД по Липецкой области, известный скульптор-художник Игорь Мазур, а также начальник ООДУУПиПДН УМВД России по Липецкой области Григорий Григоров, внимательно изучило представленные работы и определило победителей.

в категории от 6 до 8 лет: Газина Стефания, 7 лет (Отд МВД России по Становлянскому району);

в категории от 9 до 11 лет: Бредихина Виктория, 10 лет (ОМВД России по Добринскому району);

в категории от 12 до 14 лет: Суворова Полина, 13 лет (ОМВД России по Усманскому району).

Работы данных авторов будут представлять Липецкую область на федеральном этапе конкурса.

Всего в детском конкурсе приняли участи более 40 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Каждый участник показал свои таланты, проявил креатив и прекрасно смог отразить важную работу защитника правопорядка — участкового уполномоченного.