Ученица гимназии №64 Липецка Александра Костина победила в очном этапе Всероссийского литературного конкурса чтецов русской литературы XIX-XX веков «Поэтика». В 2023-2024 учебном году конкурс посвящён 25-летию Всемирного дня поэзии и проводится по двум номинациям: проза и поэзия. В очном туре конкурса приняли участие более 800 человек из 63 регионов страны. Александра Костина стала победительницей в группе от 6 до 9 лет, одолев 58 других юных чтецов. Она выступала с произведением Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная…».

«Если у детей есть желание участвовать в подобных конкурсах, это говорит о хорошей воспитательной работе в школе и дома и об умении заинтересовать детей в русской литературе и поэзии. Это имеет большое значение в воспитании патриотов, уважающих культуру и наследие своей страны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс чтецов «Поэтика» проводится в целях формирования интереса к чтению и расширения читательского кругозора обучающихся через знакомство с произведениями литературы XIX-XX веков, а также для возрождения устных традиций поэтических чтений.