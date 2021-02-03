Заместитель прокурора Липецкой области согласовал проведение внеплановой выездной проверки школы в связи получением учащейся травмы.

22 января 2021 г. в МБОУ СОШ №2 с. Доброе во время занятий по стрельбе из пневматической винтовки была травмирована ученица.

Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

В связи с тем, что образовательное учреждение не обеспечило безопасность образовательного процесса областное управление образования и науки обратилось в прокуратуру области для согласования внеплановой выездной проверки.

Решением заместителя прокурора области Руслана Стрельникова проведение выездной проверки в отношении школы согласовано.