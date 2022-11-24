Подведены итоги регионального фестиваля липецких школьных спортивных клубов «Народные спортивные игры». В нем приняли участие более 30 клубов из 16 районов Липецкой области в двух номинациях.

Цель фестиваля – популяризация народных игр и сохранение культурных традиций народов России, повышение интереса к спорту, а также активизации деятельности школьных спортивных клубов. Все они проводят физкультурно-оздоровительные праздники, а педагоги учат детей народным подвижным играм, распространенным в их местности. Увлеченный спортом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе различных спортивных праздников для популяризации физической культуры и активного образа жизни. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.

В число победителей фестиваля вошли школьные клубы Долгоруковского, Лев-Толстовского, Добринского, Добровского, Липецкого, Усманского и Измалковского районов. Этот спортивный праздник будет внесен в ежегодный календарный план мероприятий и станет традиционным, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.