Школьные музеи Липецкой области могут стать победителями Всероссийского конкурса Общества «Знание»

Липецкая область — пилотный регион Российского общества «Знание». У образовательных учреждений региона есть уникальный шанс заявить о себе на всю страну. До 29 апреля продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев, организованный Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ. Конкурс призван выявить лучшие практики по вовлечению учеников в деятельность школьных музеев. Победители получат современное оборудование для обновления выставочных пространств, что позволит сделать музейную работу еще более интересной для молодежи.

Сотрудники школьных музеев могут подать заявку в одной из шести основных номинаций: «Лучшая историческая экспозиция», «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества», «Лучшая этнографическая / краеведческая экспозиция», «Лучшая естественнонаучная экспозиция», «Лучшая экспозиция в сфере искусства и творчества» и «Лучшая экспозиция с уникальной тематикой».

Кроме того, специальной наградой будет отмечена лучшая музейная практика. Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов: провести просветительские мероприятия в своих музеях, подготовить видеопрезентацию экспозиции и защитить свою практику по работе со школьниками перед Экспертным советом.

Подробная информация о каждом этапе доступна на официальном сайте проекта. Организаторы уделяют особое внимание методической поддержке. Все участники получат доступ к обучающим материалам по подготовке юных экскурсоводов и составлению календарно-тематического плана. Также запланированы онлайн-встречи с наставниками — ведущими специалистами музейного и архивного дела, руководителями государственных музеев.

«Сегодня школьные музеи всё чаще превращаются в настоящие центры притяжения для молодежи — здесь рождаются исследовательские проекты, раскрываются творческие способности и формируется бережное отношение к историческому наследию, — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. — Наш конкурс поможет найти и поддержать самые вдохновляющие практики вовлечения школьников в музейную деятельность: через применение цифровых технологий, партнерство с родителями и общественными организациями, выездную деятельность и просветительские мероприятия. Отмечу, что количество обучающихся не повлияет на шансы победить в конкурсе: школы соревнуются с равными им по категории».

Финальные испытания и торжественная церемония награждения пройдут в октябре в Москве на форуме «Память жива», организаторами которого выступают Юнармия и Движение Первых. Лучшие практики войдут в специальный сборник, который будет презентован на форуме. Главный приз для победителей — это не только признание на федеральном уровне, но и материальное оснащение. В призовой фонд конкурса входит оборудование и мебель для экспозиционного пространства: витрины с подсветкой для экспонатов, ноутбуки, презентационное оборудование и электронные интерактивные панели.«Важно не только приобщать ребят к истории родного края, но и делать этот процесс интересным и современным — говорить с детьми на их языке. Конкурс, который проводит Российское общество «Знание», даёт нашим школам прекрасную возможность заявить о себе, обменяться опытом и получить современное оборудование. Уверен, что педагоги и школьники Липецкой области достойно представят наши музеи на всероссийском уровне», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.