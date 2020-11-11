Школьные спортивные клубы Липецкой области названы среди лучших в России

Министерство образования России утвердило список победителей и призеров открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов, среди которых названы и представители Липецкой области.

Всего к участию в конкурсе было допущено 189 участников из 43 субъектов РФ. 3 место во всероссийском рейтинге в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий национальные и неолимпийские виды спорта», присуждено шахматному клубу «Ход конем» школы №12 города Грязи. А руководитель школьного спортивного клуба гимназии имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова села Боринское Липецкого района Галина Аристархова заняла 3 место во всероссийском рейтинге «Лучший руководитель школьного спортивного клуба».

Право участия во Всероссийском финале конкурса школьные клубы завоевали на муниципальном и региональном этапах, которые традиционно проводит государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-туристский центр Липецкой области». В 2020 году в образовательных организациях региона действуют 177 школьных спортивных клубов. В них занимаются 27,5 тысячи учащихся в секциях по 50 видам спорта.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.