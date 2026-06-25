Школьный маршрут в Краснинском округе обновляют по нацпроекту

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Краснинском округе продолжается ремонт автомобильной дороги, соединяющей села Ищеино и Верхнее Брусланово. Протяженность ремонтируемого участка составляет 9,3 км.

Это не самая нагруженная трасса, поскольку Ищеино с Красным соединяет еще одна дорога, которую отремонтировали по нацпроекту в 2022 году.

Но именно здесь проходит маршрут школьного автобуса, поэтому местные жители неоднократно просили заменить износившееся покрытие. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» позволил включить объект в план ремонтных работ.

Рабочие бригады уже восстановили кромку дороги и сфрезеровали старый асфальт. Сейчас там идет укладка нижнего, выравнивающего слоя нового покрытия. Он обеспечивает необходимую ровность и уклон дороги. После укладки второго, финишного слоя дорожники приведут в порядок съезды и примыкания, укрепят щебнем обочины, отремонтируют остановочные площадки и водопропускные трубы.

В 2026 году в Краснинском округе отремонтируют также 5-километровую дорогу от трассы Елец – Красное до Нижнедрезгалово. Там уже устроено новое покрытие по основному ходу, скоро начнут асфальтировать примыкания и укреплять обочины.В целом по Липецкой области в этом году планируется отремонтировать более 230 км региональных дорог.

«Качественные дороги – один из показателей уровня развития всей территории. В Липецкой области ремонт, строительство и обновление дорожной сети проводится постоянно, качество работ контролируется тщательным образом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.