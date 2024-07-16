Три соцобъекта станут как новые в сёлах Становлянского округа. В Тростном сейчас капитально ремонтируют старый детский сад. Из областного бюджета выделено больше 12 млн рублей.

Накануне площадку посетил губернатор региона Игорь Артамонов месте с главой округа Дмитрием Семянниковым. В Тростном глава области встретился также с коллективом местной школы и обсудил с учителями волнующие их проблемы. В основном вопросы касались предстоящего ремонта образовательного учреждения, который намечен на 2026 год. Педагоги попросили одновременно сделать и спортивную площадку, которая могла бы быть доступна всем жителям села. Предложения взяты в работу правительством региона.

«Село большое — почти две тысячи человек. Молодые семьи, жильё строится. Место для занятий спортом нужно», – отметил по итогам встречи губернатор Липецкой области.

Как рассказали учителя, коллектив школы пополняется молодыми специалистами. К примеру, недавно здесь появился новый учитель математики Диана Чабаева. Она переехала из Московской области.

«Всегда хотела жить в селе. Целенаправленно искала хороший регион. Остановилась на Липецкой области и не собираюсь отсюда уезжать. Регион развивается, создаются условия для жизни в сельской местности», – сказала Диана Чабаева.

Ещё один детский сад капитально отремонтируют в селе Лукьяновка Становлянского округа. На его обновление из областного бюджета выделено 19 млн рублей.