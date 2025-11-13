Школу искусств с концертным залом построят в Елецком округе

Строительство школы искусств планируется в посёлке Солидарность Елецкого округа. Проект получил одобрение Министерства культуры России и будет реализован в рамках национального проекта «Семья».

В новом здании появятся хореографические и театральные отделения, а также собственный концертный зал. Строительство начнётся в 2026 году и позволит решить проблему нехватки площадей в существующем учреждении 1963 года постройки.

Параллельно продолжается оснащение детских школ искусств региона современным оборудованием. В 2026 году музыкальные инструменты и учебные материалы получат шесть учреждений, в 2027 году – ещё семь. Это позволит обеспечить равный доступ к качественному творческому образованию как в Липецке, так и в районах области.

«Развитие инфраструктуры дополнительного образования способствует созданию условий для раскрытия творческого потенциала детей. Реализация таких проектов расширяет доступность художественного образования в регионе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.