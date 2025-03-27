Школу креативных индустрий отроют в густонаселённом микрорайоне Липецка по нацпроекту «Семья»

В одной из крупнейших школ региона, которая достраивается в Елецком микрорайоне Липецка, откроется образовательная площадка для творческих детей – Школа креативных индустрий. Она станет уже второй в областном центре.

Школа креативных индустрий будет создана в рамках нацпроекта «Семья». Здесь дети смогут осваивать цифровые технологии, дизайн, фото- и видеосъёмку.

Раньше родители жаловались, что на дополнительные занятия приходится возить детей в другие районы. Теперь всё будет под одной крышей – удобно и современно.

«Это не просто школа, а целый образовательный кластер. Дети смогут получать знания и развивать творческие навыки. Кроме того, это будет уже вторая школа в Елецком микрорайоне – она значительно разгрузит существующее переполненное учебное заведение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.