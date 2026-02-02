Школу с нестандартным для учебных заведений дизайном строят в Добром

Школу с «ломанными» крышами, панорамными окнами и оранжереей строят в Добром. Таких проектов – единицы в России. Ход работ проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Объект возводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Подрядчик укладывается в график. В этом году – открытие. Сформировали уже два первых класса.

Внутри будут просторные кабинеты с современным оборудованием, хореографическим, актовым и спортивным залами, медицинским пунктом и столовой. Образовательный комплекс формируется по принципу единого социокультурного пространства. Школа будет через тёплый переход соединена с уже действующим детским садом «Знайка», выполненным в той же архитектурной стилистике. В переходе разместятся оранжерея и выставочная зона.

В пешей доступности от школы и садика возводится мультиформатный общественный центр, куда планируют перевести детскую школу искусств, автостанцию и социальные службы.

«Микрорайон новый. Много семей с детьми. В прошлом году открыли здесь ледовый дворец. Неподалёку новая поликлиника. Отличный пример для всех муниципалитетов. Школа, сад, медицина, спорт – всё в шаговой доступности, всё связано. Такой подход делает наши сёла современными и интересными для жизни», – прокомментировал губернатор.