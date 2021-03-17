В многопрофильной полилингвальной школе в Липецке завершаются работы по оборудованию помещений. В малом спортивном зале остаётся натянуть защитные сетки вдоль стен, в библиотеке пока не хватает учебников, а на входах специалисты настраивают турникеты – пропуск здесь будет по магнитным картам, сообщили в пресс-службе мэрии.

– В школе предусмотрены отдельные входы для учеников начальной школы и старшеклассников, пройти не в «свой» блок ребята не смогут. Это сделано в целях обеспечения безопасности учащихся, – рассказывает директор школы Ольга Клименко.

В основном же работы в помещениях завершены. В большом спортивном зале установлены баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола, гимнастические снаряды. Рядом – оборудованные раздевалки и душевые, в том числе отдельные для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также для школьников предусмотрены камеры хранения, в которых они смогут оставить сменную обувь на время занятий. Аналогичные смонтированы в гардеробе. В коридорах – понятная навигация. На потолках светодиодные светильники, подходящие помещениям по дизайну.

Например, в рекреации естественных наук люстры по форме напоминают молекулярное соединение, а в коридоре точных наук – прямоугольной формы. Отдельно стоит сказать про медицинский блок. Здесь оборудован не только смотровой, но процедурный и стоматологический кабинеты.

– В классах установлены парты и стулья – трансформеры. Сейчас дети одного возраста могут существенно отличаться по росту. Одному будет удобен низкий стол, а другому мы поднимем столешницу, чтобы создать комфортное положение, – отмечает Ольга Клименко.

Практически готова и столовая. По словам специалистов, здесь осталось только задекорировать лишь одну стену. В обеденном зале, рассчитанном на 231 ученика, уже расставлены столы, стулья и даже современные диваны.

Полностью завершена отделка и наполнение актового зала. Современное оборудование – профессиональная акустика и сценический свет позволят проводить не только внутришкольные акции, но и мероприятия городского масштаба.

Напомним, школа в микрорайоне «Европейской» будет полилингвальной – образовательный процесс здесь будут вести сразу на нескольких языках. Учреждение, рассчитанное на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов, и построенное по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» готовится открыть двери уже в сентябре.