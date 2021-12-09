Депутаты областного Совета сегодня приняли бюджет региона на три ближайших года — 2022, 2023, 2024. Его проект обсуждается уже несколько недель, прошли общественный слушания, рассмотрения на комитете. Подчеркивается, что за основу была взята предвыборная программа «Единой России», которая, в свою очередь, составлялась из пожеланий жителей региона.

Депутаты областного Совета сегодня приняли бюджет региона на три ближайших года — 2022, 2023, 2024. Его проект обсуждается уже несколько недель, прошли общественный слушания, рассмотрения на комитете. Подчеркивается, что за основу была взята предвыборная программа «Единой России», которая, в свою очередь, составлялась из пожеланий жителей региона.

Проект представлял заместитель главы региона, начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых, подчеркнувший, что “мы не просто обеспечиваем доходы, а даем инструменты, позволяющие развивать регион”.

По доходам в 2022 году областной бюджет планируется в сумме 75,9 млрд. рублей. Расходы бюджета спрогнозированы в сумме 85,5 млрд. рублей, с дефицитом в 9,5 млрд. рублей, источником погашения которого в основном будут переходящие доходы этого года и инфраструктурные бюджетные кредиты.

На 2023 год доходы областного бюджета планируются в размере 73,7 млрд. рублей, расходы – 81,2 млрд. рублей, дефицит – 7,4 млрд. рублей. На 2024 год доходы – 77,5 млрд. рублей, расходы – 87,2 млрд. рублей, дефицит – 9, 7 млрд. рублей.

На что и как будут потрачены эти суммы?

62 % всех расходов областного бюджета идет на социальную сферу, – пояснил Вячеслав Щеглеватых. – Из них около 24% – на социальную политику, более 20% составляют расходы на образование, 11% – здравоохранение, 4% – физическая культура и спорт, около 2% – на развитие сферы культуры. На поддержку реального сектора экономики направляется более 22 % областного бюджета. 5% расходов – на ЖКХ.

100 тысяч бюджетников получат повышенные оклады и стимулирующие выплаты. Детям-сиротам будут компенсировать аренду жилья, выплаты опекунским и приемным семьям также проиндексируют.

На реализацию национальных проектов предусмотрено 16, 4 млрд. рублей, что составляет 19% от общих расходов областного бюджета. Экономисты отмечают увеличение объемов финансирования национального проекта «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».

300 млн. рублей будет направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства, – добавил Вячеслав Щеглеватых. – Продолжится предоставление гранта «Легкий старт», появится новое направление — грант на развитие туризма.

10 млрд. рублей пойдут на дороги. Продолжится строительство магистралей в Добринке, Восточного обхода у села Ярулуково. На ремонт дорог в Краснинском районе и на улице 50 лет НЛМК в Липецке также предусмотрены средства.

90 процентов предложений, которые поступили от жителей региона во время обсуждения проекта документа, направлены главе администрации области, их будут рассматривать. Бюджет — документ гибкий, он предусматривает корректировку по мере поступления и перераспределения средств. Все конструктивные предложения всегда находят отклик и реализацию.

Большинство представителей партий поддержали проект бюджета. Против выступили коммунисты, фактически отвергнув предложения о повышении зарплат бюджетников, а также реализации ряда важных для жителей области программ по переселению из аварийного жилья, строительства школ и детских садов и др.

– В непростых условиях продолжающейся борьбы с пандемией в проекте бюджета региона в полном объеме учтены расходы на заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе не охваченных указами президента, а также все социальные обязательства, – комментирует проект бюджета кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой финансов, налогообложения и бухгалтерского учета ЛГТУ Юлия Иода. – Как и в предыдущие периоды, бюджет области носит социально ориентированный характер. Проект бюджета, заложенные в него направления финансирования должны обеспечить выполнение мероприятий, направленных на рост благосостояния и поддержку занятости населения Липецкой области.