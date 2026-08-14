Школы готовы принять учеников

В нынешнем году приёмка образовательных организаций по всей стране прошла чуть раньше в соответствии с обновлёнными федеральными требованиями. Это даже к лучшему: у коллективов появилось время до 1 сентября спокойно устранить все мелкие недочёты и встретить ребят по-настоящему готовыми к новому учебному году.

В Добринском муниципальном округе насчитывается 19 образовательных организаций: 11 школ (включая 6 филиалов), 5 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. Приёмка велась с 31 июля по 12 августа, и в целом картина получилась обнадеживающей: крупных нарушений выявлено не было. Но, как известно, именно в деталях кроется забота о детях, поэтому отдельные штрихи ещё предстоит довести до идеала.

Особое внимание комиссия уделила освещённости учебных кабинетов. По нормам СанПиН уровень должен достигать 100 %, и здесь компромиссов быть не может: экономить на зрении школьников недопустимо. Важно, чтобы ни одна парта не оказалась в полутени, а глаза ребят не напрягались из за перепадов яркости. Грамотно организованное освещение — это не формальность, а реальный вклад в здоровье и успеваемость детей, и педагоги это прекрасно понимают.

Есть и хозяйственные моменты, над которыми ещё предстоит поработать. Некоторые руководители, ссылаясь на сложности с обеспечением топливом, не успели заранее дать распоряжения о благоустройстве пришкольных территорий: где то трава ещё не скошена, где то не побелены бордюры. Но эти нюансы не носят системного характера, и коллективы уже активно берутся за дело. И к 1 сентября от любых недочётов не останется и следа.

Одним словом, школы Добринского округа уверенно идут к Дню знаний и готовы встретить своих учеников в уютных, светлых и ухоженных стенах.