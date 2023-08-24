Три школы искусств в Липецкой области дополнительно получили 12 миллионов рублей из областного бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на совершенствование материально-технической базы и поставку музыкальных инструментов.

В художественной школе имени Сорокина закупили интерактивные панели – для демонстрации презентаций по предметам, объяснения и удобной подачи наглядного материала; ноутбуки, звукозаписывающее оборудование – для качественной записи роликов, видеопрезентаций и фильмов о школе и обучающихся; мебель, гончарные круги, печь для обжига керамических изделий, экструдер глиномялка, офортный станок.

В художественной школе имени Сурикова приобрели восемь компьютеров и четыре многофункциональных устройства. Для обеспечения качественно нового уровня преподавания по программам «Дизайн», «Живопись» закуплено учебное оборудование «Мобильный класс», в который входят интерактивная панель, ноутбуки нового поколения и мобильная станция для хранения и подзарядки ноутбуков. Закупили новую мебель, также обновили натурный фонд школы: гипсовые головы Аполлона, Лаокоона, Сократа, Диадумена, Антиноя и гипсовые фигуры. В Боринской ДШИ закупили музыкальные инструменты, цифровое оборудование, оборудование для циркового и художественного отделения, учебную мебель в классы, ноутбуки, колонки, микрофоны. Для художественного отделения приобрели новые мольберты, треноги, магнитно-маркерную доску, стеллажи для хранения, проектор.Для циркового отделения школы искусств закупили гимнастические маты, реквизит для эквилибра и каучука, снаряды для воздушной гимнастики.

В этом году в нацпроекте «Культура» в Липецкой области участвуют семь детских школ искусств. На их оснащение было выделено 32,3 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов. За четыре года реализации нацпроекта «Культура» в регионе были отремонтированы 10 детских школ искусств. Также две из них распахнут свои двери в этом году в селе Тербуны и в поселке Лев Толстой.

«В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.