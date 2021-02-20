Еще три детских школы искусств региона приобрели музыкальные инструменты и литературу в рамках нацпроекта «Культура».

Одна из школ искусств, на оснащение которой выделено около 5,5 млн рублей из бюджетов различных уровней – в Тербунском районе. 16 февраля сюда поступили первые музыкальные инструменты, изготовленные на российской фабрике ООО «Тульская гармонь»: 3 ученических баяна «Этюд», ученический баян «Тула 210» и 2 ученических аккордеона «Тула 204» на общую сумму 406300 рублей.

По нацпроекту «Культура» «Детская школа искусств с. Красное» приобрела ксилофон учебный КУН30. Инструмент изготовили в ООО «Форте» (г. Москва) – это одно из немногих российских предприятий, занимающееся производством ударных музыкальных инструментов. Стоимость инструмента составила 40400 рублей.

– Диапазон ксилофона: 3 октавы, есть специальная подставка. Главное, что клавиши из пластика и будут держать строй многие годы и не испортятся от занятий и погодных условий, – рассказали в школе искусств. – Ксилофон будем использовать в оркестре русских народных инструментов «Фантазия» и ансамбле народных инструментов.

В 2021 году Добринская школа искусств имени Н.А.Обуховой участвует в Национальном проекте «Культура». Из федерального, областного и районного бюджетов выделяются денежные средства, которые ДШИ направляет на улучшение материально-технической базы, обновление музыкальных инструментов Участие в данном проекте поможет школе искусств улучшить материально- техническую базу: приобрести новые современные музыкальные инструменты, учебную мебель, компьютерное и музыкальное оборудование.

В 2021 году школа приобретет концертный рояль – самый долгожданный музыкальный инструмент, который будет установлен на концертной сцене, а также баян, скрипку, виолончель, трубы, балалайки. В школе появится и новое оборудование: интерактивная панель, ноутбуки, мольберты, микрофоны, пюпитры, а также учебная мебель, в том числе стеллажи для библиотеки, чтобы было где разместить новую учебную и методическую литературу, которая уже приобретена школой.

Договор по поставке учебников и книг был заключен с авторитетным издательством «Композитор СПБ», ведущим свою историю с 1930 года, основным направлением которого является издание произведений современных российских композиторов, музыкальной классики, учебников и хрестоматий для всех уровней музыкального образования, научной и учебной литературы о музыке. Библиотечный фонд Добринской школы искусств пополнился на 316 единиц. Это современные учебники по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, живописи, нотные издания для фортепиано, народных, духовых и струнных инструментов, а также методические пособия.

– В 2021 году Добринская школа искусств отметит 60-летний юбилей, и участие в таком масштабном и необходимом для развития культуры проекте является огромным долгожданным подарком для школы. Коллектив Добринской школы искусств имени Надежды Андреевны Обуховой выражает благодарность Министерству культуры России, управлению культуры и туризма Липецкой области, администрации Добринского района за внимание к школе и поддержку творчества детей и юношества. Участие в национальном проекте «Культура» – важный шаг в развитии нашей школы искусств, – отметили в Добринке.