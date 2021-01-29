В последнее воскресенье января, в этом году оно выпадает на 31 число, отмечается Международный день без интернета. Как рассказали в городском департаменте образования Липецка, по такому поводу в ближайшее воскресенье школы города подготовили множество мероприятий для детей всех возрастов.

– 31 января 2021 года в рамках международного Дня без интернета в школах города пройдут различные творческие, спортивные мероприятия, флешмобы, просмотр кинофильмов, другие интересные события. Приглашаю ребят принять активное участие в мероприятиях, подготовленных образовательными учреждениями, – сообщила в своём инстаграм-аккаунте председатель департамента Светлана Бедрова.

Так, например, в гимназии №12 пройдут сразу два чемпионата – по волейболу и футболу, в школе №30 состоятся спортивные соревнования «Снайперы», а вот в школе №69 учащиеся попадут на мастер-классы по хореографии. Также в других школах детей ждут мастер-классы по самбо, боксу, дзюдо, просмотр российского кино: «Движение вверх», «Зоя», «Подвиг Ленинграда», «Огонь».

Отметим, что идея отказа от интернета начала стремительно набирать популярность ещё в начале XXI века, даже до того, как в нашу жизнь вошли социальные сети. Её приверженцами стали сами пользователи всемирной паутины.