Более 60 школ Липецкой области приняли участие в едином уроке кибербезопасности, который совместно организовали региональное управление образования и науки и «Ростелеком». Специалисты по кибербезопасности провели лекцию в инженерно-технологической школе №27 Липецка, а ученики остальных школ наблюдали за ними по видеосвязи. Детям и учителям рассказали, какие приемы используют киберпреступники и как защитить от них свои аккаунты в социальных сетях, счета и персональные данные. В конце занятия участники проверили свою готовность ко встрече с интернет-мошенниками, ответив на вопросы лектора в прямом эфире в ходе викторины.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, в учебном процессе активно используются цифровые возможности. Однако, взрослые и школьники иногда забывают про осторожность в Сети, сталкиваются с опасностями, которые трудно распознать. «Уроки цифры» помогают ребятам понять, как безопасно использовать интернет. «Основы цифровой гигиены – то есть правила получения информации через цифровые ресурсы, позволяющие сохранить ментальное здоровье, личные данные и финансы – сейчас должны знать все. Замечательно, что в нашем регионе эти знания преподают детям в школах», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.