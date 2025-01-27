Шесть музеев общеобразовательных организаций Липецкой области стали партнерами Музея Победы. По итогам заседания экспертного совета, которое прошло 16 декабря в музее на Поклонной горе, они вошли в состав долгосрочной программы «Школьный музей Победы».

Среди новых партнеров — музеи школ № 72 имени Героя Российской Федерации Ф.Г. Гануса и № 59 «Перспектива» Липецка, школы №1 имени А.И. Левитова Добровского округа, школы имени В.Т. Чернова деревни Верхнее Чесночное Воловского округа, школы имени ученого-слависта, академика А.М. Селищева села Волово, школы имени Героя Советского Союза В.М. Игнатьева села Пружинки Липецкого округа. Всего в Липецкой области на сегодняшний день 15 участников программы Музея Победы, сообщило министерство образования региона.

Музейные активисты, помимо экспозиционной и экскурсионной работы, активно ведут исследовательскую деятельность. Учащиеся не только занимаются поиском информации, но и представляют материалы на различных региональных и федеральных конкурсах. «Музеи в школьном образовании помогают создать более полное понимание истории, развивая уважение и знание о прошлом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Принять участие в программе «Школьный Музей Победы» и стать партнером Музея Победы может любой школьный музей. Для этого необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Подробнее о программе — на сайте.