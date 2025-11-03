Школы Липецкой области теперь сотрудничают с РосУниМедом

24 школы Липецкой области, в которых есть медицинские и химико-биологические классы, заключили соглашение с Российским университетом медицины Минздрава РФ. Церемония подписания прошла в здании Липецкого филиала РУМа.

Планируется, что в рамках партнёрства университет будет активно взаимодействовать со старшеклассниками школ: преподаватели вуза будут проводить для них лекции, семинары и практические занятия. Особое внимание уделяется методической помощи. Специалисты вуза помогут школам в организации профильных дисциплин, разработке учебных программ и спецкурсов, а также в проведении творческих конкурсов. Важным элементом станет профориентационная работа и вовлечение школьников в деятельность научных обществ при содействии академической науки университета. Партнёры также займутся апробацией новых учебных планов и методик в школах, организацией целевых семинаров и Дней открытых дверей для осознанного выбора будущей карьеры в медицине.

«Создание непрерывной образовательной цепочки „школа – вуз“ — это наш стратегический шаг в подготовке медицинских кадров. Ранняя профориентация и углублённая подготовка по профильным предметам благодаря одному из лучших медицинских вузов страны даст нашим ребятам старт в профессии, а здравоохранению региона — хорошо подготовленных, высококвалифицированных специалистов», — отметил значимость события губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.