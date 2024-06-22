В преддверии Дня России Верхнематрёнская школа организовала «круглый стол» (онлайн) со школой-побратимом из Марковского района Луганской Народной Республики.

— «В дружбе народов – единство России» — так называлось наше мероприятие, — рассказывает Наталия Александровна Оводкова, заместитель директора по воспитательной работе. – Специально для ребят и их учителей из посёлка Марковка ЛНР мы подготовили этот «круглый стол». Наши школьники с первого по восьмой классы из лагерной смены «Солнышко» очень постарались для своих друзей.

Их выступление с противоположной стороны экрана смотрели педагогический состав с активистами первичной ячейки «Движения Первых». Вообще, по словам Н.А. Оводковой, это не первое общение учащихся и их наставников с одной и другой стороны. Например, ранее они встречались на телемосте дружбы под названием «Будем знакомы», где смогли задать друг другу интересующие вопросы и о школе, и о месте проживания. Так, Марковка – районный центр, посёлок городского типа ЛНР. Школа, с которой сотрудничают верхнематрёнцы, – гимназия.

Старшеклассники и педагоги Марковской школы ЛНР шлют тёплые пожелания ребятам из Верхнематрёнской школы Добринского района.

О последнем телеобщении с сельской школой из Добринского района написали и луганцы: «Собравшиеся поговорили о том, что Россию населяют много народностей и только в братстве и тесном единении друг с другом можно преодолеть любые испытания. Ребята из оздоровительного лагеря познакомили присутствовавших с особенностями культур некоторых народов России, с их обычаями и традициями, примерили на себя национальную одежду».

Завершился телемост традиционными тёплыми пожеланиями друг другу. У верхнематрёнцев уже родилась новая идея, чем станут удивлять друзей из Луганской Народной Республики. в следующий раз.