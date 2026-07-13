Школы ремонтируются до 1 августа

К новому учебному году в Добринском округе приводят в порядок сразу девятнадцать образовательных организаций, среди них школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. В двух зданиях сейчас идёт капитальный ремонт (гимназия с. Ольговка и школа на ст. Хворостянка): там решают масштабные задачи от замены инженерных систем до преображения фасадов. Остальные 17 объектов ждёт текущий ремонт: в них обновляют классы, коридоры и игровые зоны, чтобы ребятам было уютно и безопасно.

Финансирование на все работы уже выделено, и организации активно осваивают средства: многие уже приступили к делу. Например, детский сад № 4 временно закрылся, чтобы спокойно и качественно выполнить все необходимые работы. Срок завершения ремонта везде — 1 августа. Уже с 3 августа (понедельник) стартует приёмка школ, во время которой комиссия проверит, всё ли готово к встрече учеников в новом учебном году.