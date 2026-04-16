Сход прошел. Что изменилось?

Несмотря на то, что на сход в Добринке, рассмотревший отчет администрации сельского поселения Добринский сельсовет (ныне — Добринский территориальный отдел) о проделанной работе по социально-экономическому развитию в 2025 году, явилось очень мало жителей, проходил он бурно. Выступившие обозначили множество проблем, мешающих нормально жить.

И вот прошло почти две недели. Что изменилось?

Во-первых, мало кого отчет со схода под заголовком «В формате живого общения», опубликованный 9 апреля в «Добринских вестях», оставил равнодушным. В своих откликах добринцы обозначили (дополнительно к озвученным на сходе) и другие острые вопросы.

Подавляющее большинство из них касалось проблем подтопления жилищ и огородов грунтовыми водами. Определенную лепту в эту напасть, несомненно, внесла природа: почти ежедневно на протяжении более чем недели у нас идут дожди.

Если верить прогнозам синоптиков, и в ближайшую неделю, а то и полторы, они не прекратятся.

Уже сейчас уровень грунтовых вод поднялся настолько, что многие земельные придомовые участки оказались скрыты под водой.

Кое-где она подступила к порогу жилых домов: об этом на сходе говорила жительница дома № 10 с ул. Олимпийской Р. Самодурова, писала в комментариях к отчету со схода Н. Рокоссовская, проживающая по улице Мира, 46. Вода оказалась в подъездах двухэтажного дома на улице Комсомольской, 3.

— Всю прошлую неделю служба МБУ «Добринское» занималась откачкой воды по улицам Комсомольской, Кирова, Фрунзе, — сообщил начальник Добринского территориального отдела А.А. Тарасов. — Большого эффекта эта работа не дала. То и дело выпадающие осадки (порой очень обильные) вновь поднимали уровень воды.

— Ливневки не справляются с большим напором, — добавил его заместитель А.С. Требунских. — И не потому, что они забиты, как считают многие жители поселка. Осенью прошлого года всю эту сеть прочищали, сейчас мы тоже отслеживаем ее состояние. Заторов нет, вода уходит. Но ее слишком много. Если погода без осадков постоит два-три дня — мы увидим понижение уровня.

К сожалению, этого в ближайшие дни не произойдет. Нам нужно быть готовыми к более сложной ситуации.

В связи с этим руководители обращаются с убедительной просьбой ко всем жителям Добринки: внимательно следить за теми участками, где проходят естественные каналы сточных вод (чаще всего они располагаются вблизи жилых домов). Кое-где на этих участках проложены трубы, в других местах проделаны углубления (канавки) для стока. Эти места забиваются мусором и мешают оттоку вод.

Как правило, жители сами прочищают каналы. Если же самостоятельно не получается — на помощь должна прийти служба ЖКХ. Как в этот раз получилось по ул. Мира. Там в минувшую пятницу МБУ «Добринское» провело очистку водосточной трубы в районе дома № 46 и водосточной трубы рядом с рынком. Ситуация улучшилась, однако говорить, что проблема полностью решена, пока не приходится. То и дело выпадающие дожди не позволяют понизить уровень вод.

Скорее всего, в ближайшие дни ситуация будет ухудшаться. Приусадебные участки, оказавшиеся в водном плену, еще не скоро вырвутся из него.

Остро стоял на сходе и вопрос об уборке территории кладбища по ул. Корнева. Самое наболевшее — проблема старых, разросшихся деревьев, которые не только засоряют площадь, но и представляют опасность, так как из-за своей ветхости они падают, повреждая оградки и памятники.

— На минувшей неделе вопрос опиловки деревьев детально обсуждался на совещании у главы округа, — сообщил А.А. Тарасов. — Подготовлена смета, определен подрядчик. К декоративной обрезке на территории поселка готовы приступить уже в ближайшие дни (с учетом погоды), в это же время оценщики определят объем работы, которую необходимо провести на кладбище по его очистке от опасных деревьев.

Кстати сказать, несмотря на ненастье, коммунальщики заблаговременно привели в порядок прилегающую к кладбищу территорию, затем подвезли целых три КамАЗа песка. Так что к светлому празднику Пасхи добринцы смогли убраться на могилах своих умерших родственников.

Что касается состояния автодорог — эта проблема тоже была одной из ключевых на сходе — то они по-прежнему в плачевном состоянии. Еще до наступления затяжной дождливой погоды подрядчик подготовил их для проведения ямочного ремонта, однако провести его не успел: не позволило ненастье.

— Как только установится сухая погода — техника сразу же приступит к работам, — заверил А.А. Тарасов. — Не хотели мы в дождь латать ямки: это было бы равносильно тому, что просто выбросить на ветер деньги.

Теперь ситуация на дорогах осложнилась: все подготовленные для ремонта ямы — большие и маленькие — заполнены водой. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не попасть в них.

Большие неудобства испытывают и пешеходы, особенно там, где нет тротуаров. Велика вероятность, что они попадут под холодный и грязный душ от проезжающих мимо автомобилей.

Выход единственный: пока не установится сухая и ясная погода, пока не залатают ямы на дорогах, владельцам автомобилей не стоит не то, что лихачить, а придется ездить по улицам райцентра на предельно низкой скорости.

Еще одну проблему разрешили на прошлой неделе: устранены порывы водопроводной сети. На улице 50 лет Октября (возле домов №№ 4, 7, 8) в трех местах изношенной водопроводной системы специалисты водоканала поставили муфты, а на улице 40 лет Победы отремонтировали участок подводки к частному дому. Об этом редакции сообщил генеральный директор МУП «Добринский водоканал» В.Е. Полунин.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

В продолжение темы

НАВОДНЕНИЕ ПОСЛЕ ОСУШЕНИЯ

Вячеслав Кузьмич Искорнев, много лет проработавший в нашей районной газете, прислал в редакцию свое стихотворение, написанное в поддержку выступления на сходе И.И. Бахтина, поднявшего проблему самовольной ликвидации отдельными добринцами сточных канав.

Что сорван поворот сибирских рек,

Об этом знает каждый человек.

А в Добринке избыточные воды

Сумели повернуть на огороды.

Проект именовался знатный тот

Проектом осушения болот.

Ушла на осушенье денег куча.

Хотели, разумеется, как лучше,

А вышло, к сожаленью, как всегда.

Теперь на огородах вся вода.

Был всем хорош проект, на первый взгляд,

Но в каждом деле важен результат.

Что пользы от такого осушенья,

Когда на огородах наводненье.

Увидим ли с учетом мненья сходов

Проект по осушенью огородов?