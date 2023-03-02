Готовится к открытию новый цех шоколадной фабрики в Долгоруковском районе. Его строительство началось в сентябре. Сейчас рабочие монтируют производственные линии и налаживают систему отопления. Здесь будут выпускать кондитерскую глазурь, шоколад в плитках и фруктовые батончики для здорового питания.

Фабрика открылась три года назад. На ней производят конфеты, печенье, кексы и другие кондитерские изделия. За смену выпускают 250 килограммов шоколада и 100 килограммов печенья. После запуска нового цеха производство увеличится в несколько раз.

Предприятие сотрудничает с разными торговыми сетями. Спрос на сладкую продукцию постоянно растёт. Именно с этим связано расширение производства. «Если продукция находит своего покупателя без проблем, это говорит о качестве товара и соответствию запросам потребителя. Важно не упустить этот момент – вложиться в наращивание мощностей и осваивание новых рынков», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.