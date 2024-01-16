Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и международный гроссмейстер Сергей Карякин приняли участие в открытии Штаба общественной поддержки Липецкой области. Он находится по адресу: Липецк, переулок Кузнечный, 20. Это пространство по обмену опытом и знаниями, развитию интересов и возможностей. Здесь будут проходить семинары, лекции, мастер-классы, обучающие курсы, тренинги. Их смогут посещать все желающие.

«Мы поддерживаем все инициативы, направленные на улучшение жизни в регионе и в стране. Мы знаем, сколько за последние годы произошло позитивных изменений. Все люди, которые хотят развития стране и региону, будут работать вместе с нами в Штабе. Современная многофункциональная площадка станет центром притяжения для липчан всех возрастов», – сказал Игорь Артамонов.

Гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с 10 воспитанниками детской юношеской спортивной школы из Ельца, г. Грязи, Лебедяни, Задонска и Липецка. Те, кто продержался дольше всех, получили в подарок книгу Сергея Карякина с автографом. Сергей Карякин – выдающийся шахматист России, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер за всю историю существования этого спорта. Он получил это звание в 12 лет.

«Впечатления от игры отличные, дети играют сильно, было сложно, но считаю, что итоговый результат для меня хороший. В каких-то партиях мне повезло, в целом борьба была интересной. Желаю детям, чтобы они занимались, продолжали совершенствоваться и все у них получится», – сказал Сергей Карякин.

Штаб общественной поддержки в Липецкой области укомплектован всем необходимым современным оборудованием для проведения различных мероприятий. Пространство поделено на несколько тематических зон: конференц-зал и конференц-зона, зона для проведения мастер-классов, обучающих семинаров. Также двери Штаба общественной поддержки открыты для все общественных некоммерческих организаций и активных людей.