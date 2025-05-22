Штаб юридической помощи креативным предпринимателям создан в Липецкой области

Бизнес в сфере креативных индустрий невозможен без защиты интеллектуальной собственности. Чтобы помочь дизайнерам, художникам, музыкантам, digital-разработчикам и другим представителям творческого бизнеса защитить свои идеи, в регионе начал работу Штаб бесплатной юридической помощи креативным предпринимателям. Он создан по инициативе руководителя правовой рабочей группы при координационном Совете по развитию МСП в Липецкой области.

Специалисты во главе с руководителем правовой рабочей группы Ксенией Емельяновой предлагают консультации, образовательные вебинары, шаблоны документов, помощь в досудебном урегулировании споров. Работу Штаба обсудили на семинаре «Юридические аспекты предпринимательской деятельности в сфере креативных индустрий» в Центре управления регионом.

Также предприниматели узнали, как узаконить иностранные слова в названии, оформить вывеску на русском языке, зарегистрировать товарный знак и не нарушить чужие права, избежать штрафов на маркетплейсах, создать франшизу и другие актуальные вопросы. По вопросам юридической поддержки можно обратиться к руководителю правовой рабочей группы Ксении Емельяновой по телефону: 8-920-247-87-78. «Защита интеллектуальной собственности — основа доверия и развития креативных индустрий. Штаб бесплатной юридической помощи поможет предпринимателям уверенно реализовывать свои идеи», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.