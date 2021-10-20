Количество звонков в ЕДС выросло в три раза в сравнении с осенью 2020 года. Основные направления, по которым жители обращались в Единую диспетчерскую службу региона в сентябре 2021 года: здравоохранение – 47551 звонков, ЖКХ – 33309, социальная поддержка населения – 12017.

В последние месяцы количество жителей, которые обратились в ЕДС, чтобы вызвать врача на дом, записаться к врачу, на вакцинацию или оставить заявку на заказ лекарств в аптеках сети «Липецкфармация» составило более 50% от общего количества обратившихся. Наиболее приоритетными направлением в сфере здравоохранения является вызов врача на дом. Так, в июле количество обратившихся составило – 14823, в августе – 15313, в сентябре – 17527.

Основные пики нагрузки звонков от жителей приходятся на утро понедельника, с 7:30 до 12:00 обращаются, чтобы вызвать врача на дом или записаться на приём к врачу. Сейчас в ЕДС выведены все операторы. В ближайшее время добавят ещё 14 дополнительных рабочих мест для снижения пиковой нагрузки.

В региональном управлении цифрового развития напоминают, что звонки в ЕДС принимаются круглосуточно и оставить заявку на вызов врача можно в любое время дня и ночи. Номер Единой диспетчерской службы региона: 8-800-450-48-48 и 122 по вопросам здравоохранения.