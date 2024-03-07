Штат медиков Липецкой области в феврале 2024 года пополнили 11 врачей, в числе которых терапевт, отоларинголог, стоматолог, эпидемиолог, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог, уролог, два хирурга и два психиатра. Медики прибыли из Московской, Ростовской, Владимирской, Иркутской и Белгородской областей.

Работа по привлечению в медицинские учреждения новых кадров ведется в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», в том числе по региональной программе «Губернаторские 1,5 миллиона».

«Медики, работающие в регионе, получают разностороннюю помощь и поддержку. Создавая привлекательные условия, мы стараемся восполнить нехватку специалистов. В здравоохранении эта работа ведется довольно успешно. К примеру, в 2023 году в Липецкую область удалось привлечь 256 новых врачей», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.