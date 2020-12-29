Прокуратура Левобережного района г. Липецка выявила нарушения при исполнении ОАО трест «Липецкстрой» муниципального контракта.

Установлено, что 2.09.2019 МБУ «Технопарк» и ОАО трест «Липецкстрой» заключили муниципальный контракт на сумму свыше 90 млн рублей на выполнение работ по реконструкции производственных помещений по ул. 9 Мая под единый корпус опытно-экспериментальных исследований.

Работы по контракту должны были завершиться до 25.12.2019.

Однако подрядчик не только сорвал предусмотренные муниципальным контрактом сроки, но и не обеспечил качество произведенных работ.

Заказчик в рамках гарантийных обязательств неоднократно направлял в адрес акционерного общества письма об устранении недостатков, который так и не были устранены в полном объеме.

Бездействие подрядчика послужило основанием для возбуждения в отношении ответственного должностного лица ОАО трест «Липецкстрой» дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

На основании акта прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 513 143,65 рублей.