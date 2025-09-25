Штрафы за съёмку и публикацию в соцсетях последствий атак беспилотников введены в Липецкой области

В Липецкой области введена административная ответственность за нарушение запрета на съёмку и распространение в социальных сетях фото и видео последствий атак БПЛА. Изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях были внесены сегодня на сессии облсовета.

Штрафы за такое нарушение составят: для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Штрафы за повторное нарушение: для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.