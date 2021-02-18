Осужденные исправительной колонии №7 УФСИН России по Липецкой области приняли участие в играх клуба веселых и находчивых.

Традиционно конкурс проводился в нескольких номинациях: «Визитная карточка», «Юмористическая миниатюра», «Стендап» и «Пародийный номер». Творческая группа осужденных женщин готовились к мероприятию очень серьезно: сочиняли монологи для stand up и пародии, записывали фонограммы, делали декорации и реквизит.

Шутили осужденные женщины на заданную тему. В этом году это «Путешествие в просторы галактики». Тема была выбрана не случайно и приурочена 60-летию первого полета человека в космос.

В своих выступлениях участники пытались шутить не только о космосе, но и на земные темы. Не обошлось без шуток про ежедневные будни исправительного учреждения, и про долгожданную амнистию.

Целями конкурса является повышение духовно-нравственного оздоровления и социальной адаптации осуждённых, поддержка их творческой инициативы, формирование у них стремления к правопослушному образу жизни, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.