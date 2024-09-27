Сиденья для беременных появились в автобусах Липецка. Посадочное место для будущих мам расположено в начале салона и выделяется ярко-розовой обивкой. На окнах — специальные наклейки с призывами уступить место важному пассажиру.

Проект в поддержку будущих мам запустили Управление соцполитики Липецкой области вместе с благотворительными организациями. Специальные посадочные места для беременных уже есть больше, чем в 60 автобусах, до конца года они будут уже в 213-ти, сообщили в городской мэрии.

«Безусловно, важно обеспечить безопасность и комфорт будущих мам при поездках в общественном транспорте, предоставив им специальные сиденья и создав условия для спокойного и безопасного передвижения. «Важный пассажир» — очень правильная инициатива нашего управления и неравнодушных липчан», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.