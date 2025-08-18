Сила духа и доброе сердце: история Александра Кондратова

25 лет он руководит сельским поселением, 16 лет возглавляет общество инвалидов, но главное — продолжает помогать людям, несмотря на собственные жизненные испытания.

Председатели первичных ячеек Добринской общественной организации Всероссийского общества инвалидов — люди разных профессий, взглядов, занятий. Но всех их объединяет одно — неравнодушие к тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья, готовность реально помочь им в реабилитации и интеграции в общество.

Тихвинскую ячейку вот уже 16 лет возглавляет Александр Георгиевич Кондратов. На этот пост он был избран, имея почти десятилетний опыт работы в должности главы местной сельской администрации.

Жизнь непредсказуема. Сегодня ты здоров и перед тобой, казалось бы, не стоят никакие преграды, открыты все дороги. А завтра случается такое, что рушит твои планы и надежды. Так произошло и в жизни А.Г. Кондратова.

После перенесенной сложной операции ему был вынесен неутешительный вердикт — инвалидность. Надо отдать должное сильному характеру героя нашего рассказа, который не сломился, не опустил руки, а с еще большей энергией продолжил работать.

В том же году он вступил в РОО ВОИ. Надежда Александровна Шмакова, тогдашний председатель районного общества, сразу же увидела в Александре Георгиевиче человека доброго, милосердного, неравнодушного к просьбам людей, и предложила ему возглавить Тихвинскую первичную организацию инвалидов. И Кондратов, поразмыслив, согласился. Хотя его основная работа требовала много сил и самоотдачи. Обязанности сельского главы настолько разнообразны, что порой трудно определить, где они начинаются, а где заканчиваются. Границ ответственности просто не существует. Только официальных полномочий не менее тридцати, а сколько непредвиденных проблем: дороги, экология, культура, спорт, жилой фонд и т.д. Именно к сельскому главе идут люди со всеми своими насущными вопросами.

Тем не менее Александр Георгиевич отдает немало времени своей общественной работе.

Да, многое зависит еще от того, какой стержень заложен в человеке семьей, школой, окружающими людьми, какой внутренний потенциал в тебе закрепился, когда ты прошел определенный жизненный путь не по гладкой проторенной дороге, а самостоятельно преодолевая трудности, неудачи.

Родился Александр Георгиевич в 1966 году в с. Тихвинка. Его родители были простыми сельскими тружениками. Отец Георгий Михайлович работал механизатором в колхозе имени Калинина, мать Нина Дмитриевна имела проблемы со здоровьем и свою жизнь посвятила воспитанию четверых детей.

Саша был вторым ребенком в семье. Кроме него, был старший брат Николай, сейчас пенсионер МВД, и две младшие сестры-двойняшки: Ольга и Мария, также избравшие для себя профессии, связанные с милосердием, — санитарки в Задонском психоневрологическом интернате и сельского фельдшера. Понятно, что этот выбор сестер был не случайным. Атмосфера в семье Кондратовых была очень теплая и добрая. Все помогали друг другу, приходили на выручку. Ладили с соседями, односельчанами, откликались на чужое горе, помогали обездоленным.

В 1 класс Саша пошел в Тихвинскую восьмилетнюю школу. Учился хорошо, без троек. В 1983 году с хорошим аттестатом окончил школу. Поступать решил в Ленинградское общевойсковое военное училище. Это было его детской и юношеской мечтой. Конкурс был огромный. «Срезался» на плавании в бассейне — не уложился в норматив. Пришлось вернуться домой. Поехал в Воронеж, надеясь поступить в СХИ, но было уже поздно, набор был закончен.

Чтобы не терять времени, выучился от ДОСААФ на водителя. Одновременно устроился работать трактористом в родной колхоз — удостоверение механизатора он еще в школе получил. У старшеклассников был специальный предмет, который преподавал опытный механизатор Попов Владимир Никифорович. Он-то и научил Александра работать на технике.

А в мае 1984 года парня призвали на срочную службу. Демобилизовавшись, вернулся на родину и устроился в колхоз имени Калинина инструктором по производственной гимнастике. Была когда-то такая должность в колхозах, совхозах и на предприятиях.

Со всей ответственностью включился в новое для себя дело. Организовал спортивную работу, проводил гимнастику, создал две команды: волейбольную и футбольную. Сам играл в футбольной команде колхоза «Факел». Ребята занимали призовые места в районных соревнованиях.

Без отрыва от производства параллельно учился в Усманском сельскохозяйственном техникуме на агронома.

В 1987 году Александр женился на работнице ФАПа Вере Викторовне. Через год родился первый ребенок — дочь Ольга, в 1993 году — сын Сергей.

После окончания с красным дипломом техникума в 1989 году стал работать бригадиром комплексной бригады в колхозе, потом по семейным обстоятельствам перешел на должность учетчика.

Александр Георгиевич никогда не стоял на одном месте. В 2000 году решил поступить в Воронежский агроуниверситет, который также окончил с красным дипломом, получив квалификацию ученого-агронома.

В то же время у него состоялся важный, судьбоносный разговор с председателем Тихвинского сельсовета Василием Алексеевичем Михалевым. По причине своего возраста он собирался покинуть пост и уйти на заслуженный отдых, а лучше кандидатуры на свое место, чем Александр Георгиевич, и найти не мог. Так Кондратов был избран на пост главы Тихвинского сельского поселения.

Александр Георгиевич досконально знал вверенный ему административный участок, так как 34 года безотрывно жил и работал в Тихвинке. Он с энтузиазмом взялся за новое дело. И вот уже скоро исполнился 25 лет, как успешно справляется с работой на этом посту. Народ верит ему и каждый раз большинством голосов избирает на новые сроки. Помогает и большая поддержка специалистов сельской администрации и депутатского корпуса.

Отрадно, что наряду с работой по решению вопросов, касающихся обеспечения стабильной жизнедеятельности населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, Александр Георгиевич находит время и для общественной работы с инвалидами. В его организации их 20 человек, каждый требует внимания.

А еще у А.Г. Кондратова есть одно редкое по нашим временам увлечение. Он любит читать книги, являясь активным читателем сельской и районной библиотек, есть у него и домашняя

библиотечка. Признается, что часто перечитывает классические произведения, в которых черпает вдохновение и находит ответы на многие жизненно важные вопросы. В редкие свободные дни любит порыбачить с друзьями.

Пожелаем Александру Георгиевичу здоровья, семейного благополучия и оптимизма.