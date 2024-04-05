Спектакль «Злоумышленник» добринский зритель всегда принимал на ура, так как многие узнавали себя в главном герое. Корреспондент районки В.К. Искорнев — следователь, его коллега Геннадий Лукин — злоумышленник.

Так о театре говорил великий драматург, писатель и доктор А.П. Чехов, по пьесам которого часто ставились постановки на сцене районного Дома культуры.

«БАРАБАНЩИЦА» СДЕЛАЛА ЕГО НАРОДНЫМ…

В самом конце марта, 27 числа, отмечался Всемирный день театра. Может, кто из земляков спросит: и какое отношение этот праздник имеет к нам и в целом Добринскому району? Хочется сказать: самое непосредственное. Ведь почти сразу после Великой Отечественной войны, ещё в 1948-м году, в Добринке создали театральный кружок и на плохо освещённой сцене старенького ДК актёры поставили спектакль «Без вины виноватые» (по пьесе А.Н. Островского). И с этой постановкой добринцы участвовали в конкурсе в областном центре — Воронеже, откуда приехали с победой. В 1949-м коллектив артистов возглавила Тамара Дмитриевна Ярикова (Думбадзе).

Театр стал любимым местом проведения досуга для добринцев. Сюда на репетиции спешили после основной работы. Он отнимал время, но и дарил актёрам ещё больше. То, что нельзя выразить словами, — можно только почувствовать.

В 1950-м руководителем кружка стал талантливый режиссёр Николай Тупиков. Он с коллегами поставил на сцене множество работ по произведениям великих авторов: А.С. Пушкина («Русалка»), Н.В. Гоголя («Женитьба»), А.П. Чехова («Три сестры», «Дядя Ваня»). И через некоторое время жюри, оценивая спектакль «Дядя Ваня» (по Чехову), упрекнёт добринцев в том, что «включили в пьесу профессионального актёра». Эти слова судьи станут говорить про учителя второй Добринской школы Юрия Аркадьевича Лебеденко. Так педагог смог вжиться в свою роль, что ему сразу поверили.

«Свадьба в Малиновке».

В 50-е годы коллективом руководили П.Т. Набатов и О.К. Виноградов. Это профессиональные актёры Липецкого театра драмы. (В разные годы, если в самой Добринке никто не мог быть режиссером народного театра, приглашали в этом качестве артистов из областного центра).

В 1967-м его режиссёром вновь была Т.Д. Думбадзе. И за спектакль по пьесе А. Салынского «Барабанщица», точнее, «за высокое исполнительское мастерство» Добринскому театру было присвоено почётное звание «народный». Его гордо он пронёс через все эти годы, через каждые два вновь и вновь подтверждая своё звание. Повторяли на сцене неоднократно и это произведение.

В 1987-м году на главную женскую роль в спектакль «Домашний вор» пригласили Татьяну Викторовну Незнамову. Жюри обратило внимание на игру талантливой девушки. И уже с 1990-го по 2021-й Т.В. Незнамова была бессменным режиссёром народного театра. Подбирала интересные для зрителя сценарии, и сама играла во всех постановках.

«Свадьба в Малиновке»: А. Ходыкин, А. Клыкова, В. Искорнев.

Действовала и детская студия в тот период. Режиссёр вложила душу в своих юных артистов. Так, одну из участниц, выпускницу первой Добринской школы Лилию Бирюкову, ставшую актрисой, можно увидеть теперь в различных сериалах.

Называется театр народным потому, что играли в нём простые жители посёлка, люди из народа. Хотя профессиональные актёры о себе говорят, что в театре они не играют, а служат. Так вот среди служителей Мельпомены были и многие сотрудники редакции.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ — КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАЙОНКИ

Очень интересно о своей работе там рассказал ветеран редакции, бывший ответственный секретарь районной газеты и корреспондент Вячеслав Кузьмич Искорнев, 20 лет отдавший этому делу наряду со своей основной профессией.

Комедию «За двумя зайцами» не раз играли добринские народные актёры. В.К. Искорнев (слева) — отец невесты Прони, жениха Голохвастова играл Валерий Агеев, Проню — Людмила Потапова.

— В 1975-м я впервые сыграл роль старика Иона по пьесе Иона Друцэ «Каса Маре» — в переводе с молдавского — это большой дом или, точнее, горница, в которой хозяйка наводила идеальный порядок. Дело происходило в послевоенное время. Главную героиню, молодую вдову Василуцу, играла наш режиссёр Нина Швырёва. Её за хорошую игру потом пригласили в Тамбовский театр драмы. Я исполнял роль отца вдовы, деда Иона. Меня загримировали под старика так, что не узнать, хотя самому было 27 лет.

И этот момент подтвердил тот факт, что на премьеру тогда приходила посмотреть вся Добринка, в том числе и главный редактор газеты Пётр Никитич Абрамов. Он засомневался, разговаривая с коллегой Искорневым: «Ты говорил на репетиции ходишь, а что-то я тебя не увидел вчера на сцене». Молодой корреспондент засмеялся: «Я старика играл». «Не может быть! Ну-ка, пройдись, как он вчера». И Вячеслав Кузьмич своей походкой подтвердил, что именно его накануне в роли отца видел руководитель районки.

Сцена из комедии «За двумя зайцами». Директор ДК Альбина Клыкова — мать богатой, но никудышной невесты Прони, Вячеслав Искорнев — её отец.

— Мы постоянно ходили на репетиции, стараясь играть правдиво и всегда выкладывались по полной. В роли соперницы главной героини, кстати, тогда играла талантливая школьница Людмила Свинцова. Жюри на неё обратило внимание и предложило поступать в театральное заведение. И потом землячка была ведущей актрисой Саратовского театра.

Сцена из спектакля «Каса Маре». В.К. Искорнев — дед Ион, Нина Швырёва — Василуца, справа в роли Тудосийки будущая профессиональная актриса Людмила Свинцова.

На мой вопрос, как Вячеславу Кузьмичу пришла мысль в голову стать частью театрального коллектива, ведь в принципе творчества и на основной работе предостаточно, он ответил, что очень нравилось, как его мама Фаина Тимофеевна, эвакуированная из Воронежа в наши края в 1943-м и потом в Добринке вышедшая замуж, всегда дома детям показывала эпизоды из ролей, какие она когда-то исполняла в школьных спектаклях и даже в Воронежском театре драмы, режиссёр которого приходил к её родителям домой с просьбой позволить дочери играть у них в труппе и по окончании школы поступить в театральное, но не разрешили… Тут война. Зато именно она предложит потом сыну Вячеславу попробовать себя ещё и на театральном поприще.

ЗАХРОМАЛ НЕ С ТОЙ НОГИ…

— Я сыграл в 10 спектаклях. Запомнился «Злоумышленник» по рассказу Чехова. Я играл в нём следователя, а мой коллега, на тот момент ответственный секретарь газеты Геннадий Лукин, потом возглавивший весь отдел культуры района, был главным героем-горемыкой. Спектакль воспринимался на ура. Поскольку в самом тексте речь идёт о том, как открутил, не думая о последствиях, на железной дороге мужичок гаечку для грузила на удочку: «И тяжёлая, и дыра в ней есть», а среди зрителей и самих таких «злоумышленников» было немало…

Добринцы ещё помнят почти наизусть слова главных героев из комедии «Свадьба в Малиновке». Вячеслав Кузьмич признаётся, что он, игравший много лет деда Ничипора, в 70-80-е гг. никогда б не подумал, что слова его героя: «Власть переменилась!» — в начале 90-х будут звучать так актуально.

— Я только из-за одного этого момента не хотел уходить из театра, — признаётся коллега. — Но по-настоящему актёром я себя почувствовал на втором спектакле — «Барабанщица», где играл фотографа Круглика, шантажировавшего главную героиню за то, что она плясала перед фашистами полуголой, а он это запечатлел. Дело происходило в оккупации. Никто не знал, что она разведчица и делала это, чтобы войти в доверие к фашистам. Даже потом пришедшие советские войска не поверили ей. Только перед лицом смерти девушка, заигравшая на барабане пионерский гимн, убедила всех: она — не предатель. Мы, будучи сами в детстве и юности пионерами и комсомольцами, воспитанные патриотами своей страны, в этом спектакле играли просто на одном дыхании. Так спектакль воспринимали и зрители райцентра и всех клубов, куда мы выезжали на гастроли…

В.К. Искорнев поведал и про казусы, которые без конца «подстерегали» народных актёров на сцене (хотя про такие моменты рассказывают и профессионалы).

— Например, Виктор Ефимович Булыкин, заведующий отделом пропаганды в райкоме, играл в «Каса Маре» роль инвалида, вернувшегося с фронта хромым. Но в какой-то момент актёр забылся, в какую ногу «ранен», и захромал на другую. Потом — опять на первую, выходил же часто на сцену. Внимательный зритель это подметил… Ещё в этом спектакле я, старик, должен был кого-то из женщин при встрече поцеловать по-дружески. Но в этот момент моя дочка Наташа как закричит на весь зал: «Мамка, глянь, папа чужую тётку целует!». Над такими весёлыми моментами мы потом с коллегами всегда смеялись.

Спектакль «Полые воды» по пьесе В. Титова. На сцене актёры А. Ходыкин, Т. Незнамова и Н. Волкова.

ЗАНАВЕС! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Редактор отдела сельского хозяйства и экономики Михаил Алексеевич Атисков тоже был актёром народного театра. Вот что бывший наш коллега говорит о своих ролях:

— Я 17-18-летним пареньком играл всего в двух постановках в конце 70-х. В основном в эпизодах. Так, в спектакле про партизанку Лизу Чайкину вместе с Юрием Абраменковым мы были «фашистами». В касках, с автоматами. Только несколько раз появлялись перед зрителями, да и то все «немцев» узнали, засмеялись. В остальное время наша задача была помогать коллегам: подсказывали текст, следя за сценарием, если вдруг какая заминка возникала. И также строго по сценам включали-выключали свет, изображая то день, то ночь. Это тоже очень ведь важно.

Но в какой-то момент молодым парням всё надоедало, они, заболтавшись за сценой, забывали про свет и не всегда, так сказать, впопад его включали…И, будучи людьми с огромным чувством юмора, порой специально «кололи» актёров на сцене.

— Ещё я играл роль молодого кубинца с гитарой в современной на тот момент постановке. На мою голову просто «водружался» парик с длинными и вьющимися волосами. Зрителям, особенно зрительницам, этот образ очень нравился.

М.А. Атисков также рассказал про «интересные» моменты, случавшиеся уже без посторонней «помощи» с актёрами. Так, в спектакле «Самогонщики» Альбина Клыкова (директор Дома культуры) была главной виновницей, к ней приходил наказывать за самогоноварение участковый (сотрудник ДК Валерий Демихов). Тот, начиная обыск, залезал под кровать и никак сам не мог «оторваться» от найденного. Далее разговор они вели хорошо «навеселе» (так задумано по роли, а актёры-то — ни в одном глазу). Зал был в восторге от постановки, только Клыковой с Демиховым «прилетело» за отличную игру: вызывали в райком и вели строгую беседу о том, почему пьяными играли вчера на сцене…

Добринские актёры (режиссёр Т.В. Незнамова — в центре) в спектакле «Шутки в глухомани» по пьесе И. Муренко.

Ещё один мой коллега, Эдуард Демихов, с теплотой вспоминает свою роль в театре — деда Абдуллы в спектакле «Выходили бабки замуж», где действие происходит в доме престарелых и к нескольким постоянным пожилым жилицам этого заведения подселили единственного старичка. Все они сразу оживились и засобирались за него одновременно замуж.

Отрывок из спектакля «Уходил последний день войны».

— Нелегко, конечно, играть молодому старика, да ещё говорящего со среднеазиатским акцентом, — рассказывает Эдуард, — но мне повезло: в студенческие годы со мною проживал однокурсник, сын татарина и башкирки, мы часто его же «языком» подшучивали над ним. И это потом отложилось где-то в памяти, а после пригодилось на сцене. А сам этот добрый спектакль я тоже до того видел, будучи студентом. Мне он запал в душу. Поэтому, думается, подтверждение звания народного нашим театром в Грязях было закономерным в конце 90-х гг.

Эпизод из спектакля по авторской пьесе А. Шальнева «Снег кружится». На сцене — автор (слева) в роли охранника и его гость Александр Ходыкин.

Сейчас театром руководит Алексей Юрьевич Шальнев. По его авторской пьесе «Снег кружится» в прошлом году коллектив в очередной раз подтвердил своё звание.

— Среди моих коллег по цеху есть просто уникальные творческие личности, которые на сцене могут всё. Один Александр Александрович Ходыкин чего стоит! А Надежда Михайловна Волкова?! Все коллеги очень талантливые люди. На них можно положиться.

Добавить к словам режиссёра нечего. Как говорится, занавес! Продолжение следует…