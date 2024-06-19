В Липецкой области в эти дни проходит летний этап спортивного марафона «Сила России». Это цикл спортивных мероприятий, которые члены партии «Единая Россия» организуют для всех желающих. Зарегистрироваться для участия в спортивных соревнованиях можно на сайте мероприятия.

Добринские единороссы на спортивной площадке станции Плавица организовали турнир по футболу и соревнования по гиревому спорту, посвятив их Дню России.

Валерий Соколов стал серебряным призером турнира. Пудовую гирю он поднял 104 раза.

Платон Васильев занял 4 место в соревнованиях гиревиков. 6-килограммовую гирю он поднял 18 раз.

Открывая соревнования, исполнительный секретарь Добринского местного отделения «Единой России» Александр Полунин передал всем участникам слова благодарности и пожелания победы от руководителя муниципалитета Александра Пасынкова, а также от депутата Липецкого областного Совета депутатов, единоросса Геннадия Крутских. Народный избранник также приобрел для спортсменов несколько упаковок воды и прохладительных напитков, которые были весьма кстати во время летней жары.

Соревновательный день пролетел для всех участников незаметно. На церемонии награждения Александр Полунин и глава Богородицкого сельского поселения Александр Овчинников поблагодарили ребят за участие в турнире и призвали не бросать занятия спортом.