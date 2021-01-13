В ближайшие часы и в течение дня 13 января в Липецкой области ожидается усиление восточного ветра с порывами до 17 м/с.

Вечером 13 января и ночью 14 января ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, метель с порывами ветра 15-20 м/с, видимость в снеге менее 500 м.

ГУ МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при снежных заносах на дорогах: